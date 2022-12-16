В 2023 году посевные площади под зерновыми в Украине сократятся на 45% - прогноз

По прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года. Валовой сбор снизится на 60%.

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Об этом 16 декабря сообщил Украинский клуб аграрного бизнеса.

Объясняется, что есть три причины сокращения:

уменьшение всех посевных площадей;

изменение структуры посевов;

понижение урожайности зерновых культур.

В декабре 2021 года в обработке было 28,4 млн га всех посевных площадей. К концу 2022 года показатель уменьшился до 24,6 млн га (86% всей территории), из которых еще 3,8 млн га невозможно посеять из-за близости к линии фронта, остатка снарядов и т.д.

По итогам осенней посевной было засеяно 3,8 млн га озимых зерновых культур, что на 26% ниже по сравнению с осенним показателем 2021 года на контролируемых территориях и на 43% ниже посевов на всей территории Украины.

Площадь под зерновыми уменьшается из-за ограниченных экспортных возможностей, дорогостоящей логистики и, как следствие, существенной разницы в ценах по регионам: в Закарпатской области цена 1 тонну кукурузы с НДС – 6800 грн, а в Сумской области – 4900 грн.

Аналитики прогнозируются, что посевные площади под зерновыми культурами в 2023 году составят 8,7 млн га, что на 22% меньше показателя 2022 года и на 45% меньше показателя 2021 года. При этом посевные площади под масличными прогнозируются на уровне 9,7 млн га, что на 32% превышает показатель 2022 года и на 9% больше показателя 2021 года.

Что касается урожая-2023, то ожидается, что в следующем году аграрии соберут 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя 2022 года и на 60% меньше показателя 2021 года. Прогнозируется урожай масличных на уровне 19,3 млн тонн, что на 13% больше показателя 2022 года и на 15% меньше показателя 2021 года.

Кроме того, известно, что по состоянию на середину декабря около 34% урожая кукурузы в Украине все еще остается на полях. Аграрии не могут обмолотить культуру из-за неблагоприятных погодных условий, а также в связи с перебоями электроснабжения.

В частности, на полях Харьковщины оставались несобранными около 67% площадей кукурузы и 18% подсолнечника. Кроме того, прогнозируется, что в Украине может возникнуть дефицит ржи в 2023 году.

Источник фото: ua.depositphotos.com