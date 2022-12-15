25% сельского населения прекратило производство из-за войны

Каждое четвертое сельское домохозяйство Украины сократило или остановило сельскохозяйственное производство из-за войны.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) среди 5,2 тыс. респондентов, занимающихся мелкотоварным производством, пишет Аgroportal.ua.

"Сельское хозяйство Украины является важным источником средств к существованию около 13 млн украинцев, проживающих в сельской местности. В то время как около двух третей агропродукции производится предприятиями, сельские домохозяйства производят около 32% продовольствия, — отметил председатель офиса ФАО в Украине Пьер Вотье.

По его словам, 25% украинского сельского населения, занимающегося сельским хозяйством, прекратило свою деятельность или уменьшило объемы производства из-за войны войны.

Ситуация гораздо хуже в наиболее зависимых от сельского хозяйства регионах Украины, где страдают более 40% сельских семей (в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Сумской и Черниговской областях).

Также исследование показало, что увеличение расходов на сельскохозяйственное производство в связи с войной как в растениеводстве (72% домохозяйств), так и животноводстве (64% домохозяйств) было достаточно ощутимым по всей стране.

"Более половины сельских домохозяйств по всей стране сообщили об уменьшении доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прифронтовых областях эта тенденция была более отчетливой: в Сумской — 67%, Николаевской — 65%, Донецкой — 63% и Запорожской — 63%", – посчитали эксперты.

Что касается расходов на питание, то более половины опрошенных сельских домохозяйств сообщили, что в период с июня по сентябрь 2022 года потратили на питание более 50% своих общих затрат. В прифронтовых областях почти каждый пятый респондент (18%) заявил, что потратил на питание более 75% от общих расходов домохозяйства.

Среди основных трудностей, ожидаемых в ближайшие месяцы в сфере сельскохозяйственного производства как для растениеводства, так и для животноводства, являются низкие доходы от продажи продукции, ограниченный доступ к удобрениям или пестицидам, топливу или электроэнергии для питания оборудования, а также кормам для животных.

Сельские домохозяйства также назвали доступ к семенам, удобрениям и кормам для животных одной из своих наибольших потребностей.

Больше всего нуждаются в кормах для животных в Черновицкой, Донецкой, Сумской, Винницкой, Закарпатской и Запорожской областях.

"Поскольку война продолжается, текущая ситуация, вероятно, будет ухудшаться и дальше. На фоне зимнего сезона и потенциального дальнейшего внутреннего перемещения населения в сельскую местность способность сельского населения к выживанию будет все больше усложняться", - прогнозируют эксперты.

Отметим, по данным отчета, подготовленного Киевской школой экономики (KSE Institute) совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия убытки (прямые потери) аграрного сектора составили $6,6 млрд. Косвенные - $34,25 млрд.