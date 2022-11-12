Прямі збитки від війни для українських аграріїв сягнули $6,6 мільярда - KSE

Прямі збитки від війни в сільському господарстві України cтаном на 15 вересня сягнули 6,6 мільярда доларів. Про це свідчать результати огляду, підготовленого Центром досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки та Міністерством аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, втрати сільгосптехніки оцінюються у 2,9 мільярда доларів: йдеться про 84,2 тисячі одиниць техніки та устаткування, які були повністю зруйновані або пошкоджені.

Ще 1,9 мільярда доларів склали втрати вже виробленої продукції. Зокрема, внаслідок повномасштабного російського вторгнення було знищено або викрадено 2,8 мільйона тонн зернових та 1,2 мільйона тонн олійних культур.

У 1,1 мільярда доларів оцінюються втрати зерносховищ. Загалом було пошкоджено або знищено зерносховищ сукупною ємністю 9,4 мільйона тонн одночасного зберігання (однак цей обсяг не враховує потужності, які залишаються недоступними через тимчасову окупацію).

Втрати від загибелі тварин, за даними Агроцентру KSE та Мінагрополітики, склади 362,5 мільйона гривень. Орієнтовна ж кількість тварин, які загинули внаслідок агресії РФ, становить майже 400 тисяч бджолосімей, 95 тисяч голів кіз та овець, 212 тисяч голів великої рогатої худоби, 507 тисяч свиней та майже 11,7 тисячі голів птиці.

Крім того, на постраждалих територіях знищено понад 14,3 тисячі га насаджень багаторічних культур, втраті від чого склади 348,7 мільйона доларів.

Знищено та викрадено біля 600 тонн засобів захисту рослин, 124 тисячі тонн добрив та 11,5 мільйона літрів палива, що у грошовому вимірі оцінюється у 95,4 мільйона доларів.

Нагадаємо, що за даними попереднього випуску огляду за червень, загальна сума втрат сільськогосподарській галузі внаслідок вторгнення РФ склала 4,29 мільярда доларів, але з цього обсягу 2,135 мільярда доларів стосувалися пошкодження сільськогосподарських угідь та незбору врожаю.

"Співставляючи пошкодження за одними і тими ж категоріями активів (виключаючи пошкодження земельних ресурсів та озимих насаджень з попереднього випуску огляду), спостерігається збільшення вартості пошкоджень, завданих сільськогосподарським активам, більш ніж утричі", - підкреслюють у КШЕ.

При підрахунках застосовувалися непрямі методи оцінки пошкоджень. Цей підхід передбачає визначення територій, що постраждали від активних бойових дій, обсяг ресурсів, розташованих на таких територіях на момент повномасштабного вторгнення РФ, та використання коефіцієнтів пошкоджень, що визначаються окремо для кожного регіону та категорії пошкоджених активів.

Зазначимо при цьому, що непрямі втрати в сільському господарстві України через російське вторгнення cтаном на ту ж дату 15 вересня, за оцінкою KSE, сягнули 34,25 мільярда доларів, тобто більше за прямі втрати у 5,2 рази.