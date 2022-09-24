У Львівській області запустили новий зерновий термінал

Початок війни зупинив активне будівництво терміналу, але потім його добудували для створення альтернативного коридору для українських виробників.

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Про це повідомив генеральний директор ТОВ "Левада Карго" Володимир Деменко під час заходу ЄБА "Global Outlook: Економічні прогнози воєнного часу", передає Agroportal.

Так, в місті Мостиська Львівської області, яке знаходиться за 4 км від польського кордону, компанії UGTC Trade та "Левада Карго" ввели в експлуатацію контейнерний термінал. Він також містить зерновий термінал потужністю перевантажування 60 тисяч тонн зерна на місяць.

Загалом проєкт займатиме 36,5 га. Перший етап - це 12 га, в який інвестовано понад $15 млн.

За словами генерального директора ТОВ "Левада Карго" Володимира Деменко, наразі компанія має можливість по європейській та українській колії приймати регулярні поїзди. Завантаження терміналу сягає 65%.

Нагадаємо, що "Епіцентр" отримає від Ощадбанку кредит на будівництво елеваторів для зберігання зерна.