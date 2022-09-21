"Епіцентр" отримає від Ощадбанку кредит на будівництво елеваторів для зберігання зерна

Державний Ощадбанк та ТОВ "Епіцентр К" уклали кредитні договори на загальну суму 50 млн дол. Ці гроші компанія спрямує на будівництво елеваторних комплексів для зберігання зернових та олійних культур та розвитку допоміжної інфраструктури, а також на будівництво і відкриття торговельних центрів.

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Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Частина кредиту дозволить "Епіцентру" завершити будівництва елеваторів у містах Шепетівка та Чотирбоки Хмельницької області потужністю 180 тис тонн зберігання.

Подробиць укладеної угоди держбанк не розкриває. Зокрема, невідомо, за якою ставкою "Епіцентр" отримав кредит та на який термін.

Зазначимо, що через повномасштабне вторгнення Росії українські порти більше п'яти місяців були заблоковані, через що Україна не могла експортувати агропродукцію в звичайному темпі. Через це українські аграрії зіткнулися з проблемою нестачі потужносте для зберігання зернових та олійних культур.

Наразі експорт морем частково розблокований, але проблема дефіциту потужносте зберігається. Через знищення армією країни-агресора РФ зерносховищ та тимчасову окупацію населених пунктів до кінця жовтня дефіцит потужностей для зберігання зерна в Україні становитиме близько 10-15 млн тонн.

З метою вирішити проблему Україна вже скупила на світовому ринку майже всі одноразові зерносховища.