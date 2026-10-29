Україна залучить €80 млн на житлові ваучери для переселенців: коли надійде фінансування

Україна та Банк розвитку Ради Європи планують до кінця листопада підписати угоду на €80 млн для фінансування житлових ваучерів переселенцям із тимчасово окупованих територій. Перші €40 млн очікують до кінця 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін за результатами зумтрічі 28 жовтня у Страсбурзі із керуючим Банком розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.

"Головна домовленість сьогодні — підписати до кінця листопада нову угоду на 80 млн євро для житлових ваучерів, щоб перші 40 млн євро надійшли до кінця року", — зазначив Безгін.

Як працює програма HOME

Один із напрямів співпраці України з Банком розвитку Ради Європи — програма HOME, яка фінансує компенсації за знищене житло. За три роки її загальний обсяг має становити €300 млн, зокрема €50 млн надасть уряд Італії.

Як зазначили у відомстві, за рахунок перших €200 млн програми реалізували 6 174 житлові сертифікати. Нове житло змогли придбати для понад 15 700 людей.

30 вересня Україна отримала перший транш у €50 млн у межах третього етапу HOME. Із цих коштів 2,5 млрд грн спрямували на бронювання 1 882 житлових сертифікатів для пріоритетних категорій громадян. Ще €50 млн очікують до кінця року — після оцінки використання першого траншу.

Орендне житло для переселенців

Під час зустрічі сторони також обговорили розвиток муніципального орендного житла для переселенців та інших вразливих груп. Банк розвитку Ради Європи висловив готовність долучитися до Коаліції партнерів з розвитку соціального житла, запуск якої запланований на конференції у Варшаві.

Окремо погоджено €80 млн на компонент програми "єВідновлення" — "Житло для ВПО з ТОТ".

Нагадаємо, Кабмін виділив 26,5 млн грн на купівлю 53 будинків у селах для переселенців. Уряд змінив правила надання субвенцій місцевим бюджетам, щоб швидше забезпечувати житлом людей, які втратили домівки через війну.