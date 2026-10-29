Украина привлечет €80 млн на жилые ваучеры для переселенцев: когда поступит финансирование

Украина и Банк развития Совета Европы планируют до конца ноября подписать соглашение на 80 млн евро для финансирования жилищных ваучеров переселенцам с временно оккупированных территорий. Первые 40 млн евро ожидают к концу 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин по результатам встречи 28 октября в Страсбурге с управляющим Банком развития Совета Европы Карло Монтичелли.

"Главная договоренность сегодня - подписать до конца ноября новое соглашение на 80 млн евро для жилых ваучеров, чтобы первые 40 млн евро поступили до конца года", - отметил Безгин.

Как работает программа HOME

Одно из направлений сотрудничества Украины с Банком развития Совета Европы – программа HOME, которая финансирует компенсации за уничтоженное жилье. За три года ее общий объем должен составить €300 млн, в том числе €50 млн предоставит правительство Италии.

Как отметили в ведомстве, за счет первых €200 млн программы реализовали 6 174 жилищных сертификата. Новое жилье смогли приобрести более 15 700 человек.

30 сентября Украина получила первый транш в 50 млн евро в рамках третьего этапа HOME. Из этих средств 2,5 млрд грн направили на бронирование 1882 жилых сертификатов для приоритетных категорий граждан. Еще 50 млн евро ожидают до конца года — после оценки использования первого транша.

Арендное жилье для переселенцев

В ходе встречи стороны обсудили развитие муниципального арендного жилья для переселенцев и других уязвимых групп. Банк развития Совета Европы выразил готовность присоединиться к коалиции партнеров по развитию социального жилья, запуск которой запланирован на конференции в Варшаве.

Отдельно согласовано €80 млн на компонент программы "Восстановление" - "Жилье для ВПЛ с ТОТ".

Напомним, Кабмин выделил 26,5 млн грн на покупку 53 домов в селах для переселенцев. Правительство изменило правила предоставления субвенций местным бюджетам, чтобы быстрее снабжать жильем людей, потерявших дома из-за войны.