UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,59

--0,01

EUR

50,77

--0,09

Наличный курс:

USD

46,60

46,28

EUR

51,88

51,50

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украина привлечет €80 млн на жилые ваучеры для переселенцев: когда поступит финансирование

Безгон, Монтичелли
Фото: facebook.com/BezginVitalik

Украина и Банк развития Совета Европы планируют до конца ноября подписать соглашение на 80 млн евро для финансирования жилищных ваучеров переселенцам с временно оккупированных территорий. Первые 40 млн евро ожидают к концу 2026 года.

Как пишет Dilo, об этом сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин по результатам встречи 28 октября в Страсбурге с управляющим Банком развития Совета Европы Карло Монтичелли.

"Главная договоренность сегодня - подписать до конца ноября новое соглашение на 80 млн евро для жилых ваучеров, чтобы первые 40 млн евро поступили до конца года", - отметил Безгин.

Как работает программа HOME

Одно из направлений сотрудничества Украины с Банком развития Совета Европы – программа HOME, которая финансирует компенсации за уничтоженное жилье. За три года ее общий объем должен составить €300 млн, в том числе €50 млн предоставит правительство Италии.

Как отметили в ведомстве, за счет первых €200 млн программы реализовали 6 174 жилищных сертификата. Новое жилье смогли приобрести более 15 700 человек.

30 сентября Украина получила первый транш в 50 млн евро в рамках третьего этапа HOME. Из этих средств 2,5 млрд грн направили на бронирование 1882 жилых сертификатов для приоритетных категорий граждан. Еще 50 млн евро ожидают до конца года — после оценки использования первого транша.

Арендное жилье для переселенцев

В ходе встречи стороны обсудили развитие муниципального арендного жилья для переселенцев и других уязвимых групп. Банк развития Совета Европы выразил готовность присоединиться к коалиции партнеров по развитию социального жилья, запуск которой запланирован на конференции в Варшаве.

Отдельно согласовано €80 млн на компонент программы "Восстановление" - "Жилье для ВПЛ с ТОТ".

Напомним, Кабмин выделил 26,5 млн грн на покупку 53 домов в селах для переселенцев. Правительство изменило правила предоставления субвенций местным бюджетам, чтобы быстрее снабжать жильем людей, потерявших дома из-за войны.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности