- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Правительство выделило 26,5 млн грн на жилье для ВПЛ в селах: в каких областях купят дома
Кабмин выделил 26,5 млн. грн на покупку 53 домов в селах для переселенцев. Правительство изменило правила предоставления субвенций местным бюджетам, чтобы быстрее снабжать жильем людей, потерявших дома из-за войны.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Благодаря принятым изменениям 26,5 млн. грн. направляются на закупку 53 домов для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в сельской местности.
Указанные средства будут распределены между общинами для формирования фондов жилья для временного или поддержанного проживания в восьми областях:
- Волынский;
- Днепропетровской;
- Киевской;
- Кировоградской;
- Николаевской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черновицкой.
Согласно текущему плану распределения, наибольшее количество домов для семей ВПЛ планируют приобрести в Киевской области.
Чиновники отмечают, что принятое решение не требует дополнительных расходов из государственного бюджета — все финансовые ресурсы выделяются в рамках уже утвержденной бюджетной программы.
В настоящее время идет процесс подбора соответствующих жилых объектов для семей, реализация государственной программы продолжается.
Напомним, Верховная Рада 17 сентября приняла закон №15579, который должен разблокировать аренду государственного и коммунального имущества для размещения и проживания внутри перемещенных лиц.