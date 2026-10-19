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Правительство выделило 26,5 млн грн на жилье для ВПЛ в селах: в каких областях купят дома

Кабмин направил деньги на жилье для переселенцев
Кабмин направил деньги на жилье для переселенцев / Depositphotos

Кабмин выделил 26,5 млн. грн на покупку 53 домов в селах для переселенцев. Правительство изменило правила предоставления субвенций местным бюджетам, чтобы быстрее снабжать жильем людей, потерявших дома из-за войны.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Благодаря принятым изменениям 26,5 млн. грн. направляются на закупку 53 домов для внутренне перемещенных и эвакуированных лиц в сельской местности.

Указанные средства будут распределены между общинами для формирования фондов жилья для временного или поддержанного проживания в восьми областях:

  • Волынский;
  • Днепропетровской;
  • Киевской;
  • Кировоградской;
  • Николаевской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черновицкой.

Согласно текущему плану распределения, наибольшее количество домов для семей ВПЛ планируют приобрести в Киевской области.

Чиновники отмечают, что принятое решение не требует дополнительных расходов из государственного бюджета — все финансовые ресурсы выделяются в рамках уже утвержденной бюджетной программы.

В настоящее время идет процесс подбора соответствующих жилых объектов для семей, реализация государственной программы продолжается.

Напомним, Верховная Рада 17 сентября приняла закон №15579, который должен разблокировать аренду государственного и коммунального имущества для размещения и проживания внутри перемещенных лиц.

Автор:
Татьяна Бессараб

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