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Уряд виділив 26,5 млн грн на житло для ВПО у селах: у яких областях куплять будинки

Кабмін спрямував гроші на житло для переселенців
Кабмін спрямував гроші на житло для переселенців / Depositphotos

Кабмін виділив 26,5 млн грн на купівлю 53 будинків у селах для переселенців. Уряд змінив правила надання субвенцій місцевим бюджетам, щоб швидше забезпечувати житлом людей, які втратили домівки через війну.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Завдяки ухваленим змінам 26,5 млн грн спрямовуються на закупівлю 53 будинків для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у сільській місцевості.

Зазначені кошти буде розподілено між громадами для формування фондів житла для тимчасового або підтриманого проживання у восьми областях:

  • Волинській;
  • Дніпропетровській;
  • Київській;
  • Кіровоградській;
  • Миколаївській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернівецькій.

Згідно з поточним планом розподілу, найбільшу кількість будинків для родин ВПО планують придбати в Київській області.

Урядовці наголошують, що ухвалене рішення не потребує додаткових видатків з державного бюджету — усі фінансові ресурси виділяються в межах вже затвердженої бюджетної програми.

Наразі триває процес підбору відповідних житлових об'єктів для родин, реалізація державної програми продовжується.

Нагадаємо, Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон № 15579, який має розблокувати оренду державного та комунального майна для розміщення і проживання внутрішньо переміщених осіб.

Автор:
Тетяна Бесараб

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