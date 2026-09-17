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Рада дозволила оренду державного та комунального майна для проживання переселенців

голосування депутатів, руки
Верховна Рада ухвалила закон про оренду житла для переселенців / Верховна Рада

Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон № 15579, який має розблокувати оренду державного та комунального майна для розміщення і проживання внутрішньо переміщених осіб.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба парламенту.

Що змінює закон

Закон тимчасово — до 1 січня 2028 року — призупиняє дію норми, яка виключала житло з державного та комунального фондів із загальних правил оренди. Ухвалені зміни створюють правову основу для того, щоб громадяни могли орендувати такі об’єкти для проживання.

До ухвалення цього документу частина 10 статті 2 закону "Про оренду державного і комунального майна" забороняла передавати в оренду житло з державного чи комунального житлового фонду.

Таким чином, новий закон має розширити можливості використання державного та комунального майна для розміщення переселенців, які втратили житло через бойові дії.

Раніше Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт, яким переселенцям дозволяється оформлювати у іпотеку житло, яке вони купують за допомогою житлових ваучерів.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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