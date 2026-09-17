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Експорт пшениці з України: чому логістика через румунський порт ускладниться вже у жовтні

пшениця
Кукурудза потіснить пшеницю в логістичних каналах Констанци / Depositphotos

Українська пшениця активно їде через румунський порт Констанца, але вже в жовтні ситуація ускладниться через початок експорту кукурудзи. Через це культурам доведеться конкурувати за транспорт, що може сповільнити постачання пшениці.

Як пише Dilo, про це повідомила Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

За даними експертів, якщо у липні Україна відправила на зовнішні ринки близько одного мільйона тонн пшениці, а у серпні цей показник знизився до 600 тисяч тонн, то у вересні обсяги знову можуть наблизитися до мільйонної позначки.

Водночас попит на українську пшеницю на світових ринках залишається високим. Зокрема, минулого тижня Єгипет купував українське зерно за умовними цінами на рівні 300–307 доларів за тонну.

Проте ключовою проблемою для українських експортерів стала стрімка подорожчання морської логістики. Якщо ще два тижні тому вартість фрахту до Єгипту становила близько 60 доларів за тонну, то наприкінці минулого тижня цей показник зріс до 100–105 доларів.

Таким чином, лише логістична складова збільшилася приблизно на 40 доларів за тонну, що суттєво тисне на кінцеву економіку поставок.

За оцінками аналітиків, найближчим часом ринок пшениці може залишатися відносно стабільним без різких цінових коливань. Проте висока вартість фрахту та обмежені логістичні можливості продовжуватимуть визначати внутрішні закупівельні ціни.

У результаті, навіть за умов стабільного зовнішнього попиту, маржинальність продажів української пшениці залежатиме від витрат на доставку та логістичних маршрутів.

Нагадаємо, румунська компанія GFR збільшила до семи кількість поїздів для перевезення українського зерна до порту Констанца. Ще один-два поїзди перевізник планує додати після завершення ремонту вагонів-зерновозів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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