Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу: у чому причина

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою призупинені пропускні операції через технічний збій.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що молдовська сторона повідомила про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з технічними несправностями.

У відомстві закликали громадян обирати для подорожі інші пункти пропуску.

Про поновлення пропускних операції Держприкордонслужба пообіцяла поінформувати додатково.

Нагадаємо, на кордоні України з Молдовою відновив роботу пункт пропуску “Старокозаче - Тудора”. Його роботу тимчасово призупиняли після російського удару по інфраструктурі.