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Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу: у чому причина

"Паланка-Маяки-Удобне"
Пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" тимчасово не працює. Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою призупинені пропускні операції через технічний збій. 

Як пише Dilo, про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначається, що молдовська сторона повідомила про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з технічними несправностями.

У відомстві закликали громадян обирати для подорожі інші пункти пропуску.

Про поновлення пропускних операції Держприкордонслужба пообіцяла поінформувати додатково.

Нагадаємо, на кордоні України з Молдовою відновив роботу пункт пропуску “Старокозаче - Тудора”. Його роботу тимчасово призупиняли після російського удару по інфраструктурі.

Автор:
Світлана Манько

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