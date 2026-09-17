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Пункт пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу: у чому причина
У пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на кордоні з Молдовою призупинені пропускні операції через технічний збій.
Як пише Dilo, про це повідомила Державна прикордонна служба.
Зазначається, що молдовська сторона повідомила про тимчасове призупинення оформлення осіб та транспортних засобів у зв’язку з технічними несправностями.
У відомстві закликали громадян обирати для подорожі інші пункти пропуску.
Про поновлення пропускних операції Держприкордонслужба пообіцяла поінформувати додатково.
Нагадаємо, на кордоні України з Молдовою відновив роботу пункт пропуску “Старокозаче - Тудора”. Його роботу тимчасово призупиняли після російського удару по інфраструктурі.