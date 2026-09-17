Уряд спрямував 222 млн грн місцевим бюджетам на інклюзивну освіту

Кабінет міністрів розподілив 222,1 млн грн субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Кошти спрямують на корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні заняття у вересні-грудні 2026 року.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства освіти і науки України.

Фінансування отримають заклади дошкільної, загальної середньої та професійної освіти. Загалом у державному бюджеті на підтримку інклюзивного навчання у 2026 році передбачено 492,1 млн грн.

У 2026/2027 навчальному році також змінюється організація інклюзивного навчання. Освітній процес для дітей з особливими освітніми потребами проводитимуть відповідно до оновленого порядку.

Облік психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять переведуть до автоматизованої системи "АС ІРЦ". Батьки зможуть перевіряти, чи були проведені передбачені заняття.

Ще одна зміна стосується документів про освіту. Учні з особливими освітніми потребами, зумовленими інтелектуальними труднощами, вперше отримуватимуть документи про освіту загального зразка.

МОН також продовжує оновлення освітніх програм, підвищення кваліфікації педагогів, забезпечення фізичної доступності навчальних закладів та підтримку інклюзивно-ресурсних центрів і "Школи супергероїв".

Нагадаємо, у 2025 році уряд розподілив 305 млн грн субвенції на підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Кошти були частиною ширшого фінансування освітніх програм, зокрема розвитку інклюзивного навчання.

У 2026 році окремо передбачено 2 млрд грн на програму "Шкільний автобус". Заклади для дітей з особливими освітніми потребами мають пріоритет на спеціально обладнаний транспорт у межах відповідних черг закупівлі.