Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд виділив 2 млрд грн на шкільні автобуси у 2026 році

автобуси
Де та які школи отримають нові автобуси у 2026 році / КМДА

У 2026 році українські громади закуплять понад 540 шкільних автобусів на 2 млрд грн. Пріоритет надається ліцеям, школам з великою кількістю учнів та закладам для дітей з особливими освітніми потребами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові шкільні автобуси в Україні

Уряд визначив пріоритети для закупівлі шкільних автобусів у 2026 році. Першими новий транспорт зможуть отримати:

  • заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів із сусідніх шкіл громади;
  • школи, до яких підвозять дітей із закладів, що ліквідують або реорганізують у 2026 році;
  • спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри;
  • заклади, де навчається не менше 200 учнів;
  • школи з понад 100 учнями.

Отримання субвенції передбачає наявність у закладі власного або розташованого поруч укриття та співфінансування з місцевого бюджету. Крім того, навчальні заклади для дітей з особливими освітніми потребами мають першочергове право на спеціально обладнані автобуси в межах кожної черги.

У 2025 році урядова програма "Шкільний автобус" з бюджетом 2,7 млрд грн зі співфінансуванням коштів громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського автовиробництва.

Програма "Шкільний автобус"

З 2024 року програма "Шкільний автобус" реалізується завдяки фінансовій співпраці між Європейським Союзом та Україною в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility.

Впровадження програми координується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки України через Prozorro Market. Програма є частиною національної політики "Зроблено в Україні", яку ініціював Президент Володимир Зеленський.

Автор:
Ольга Опенько