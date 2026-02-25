Уряд виділив 2 млрд грн на шкільні автобуси у 2026 році

У 2026 році українські громади закуплять понад 540 шкільних автобусів на 2 млрд грн. Пріоритет надається ліцеям, школам з великою кількістю учнів та закладам для дітей з особливими освітніми потребами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові шкільні автобуси в Україні

Уряд визначив пріоритети для закупівлі шкільних автобусів у 2026 році. Першими новий транспорт зможуть отримати:

заклади, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів із сусідніх шкіл громади;

школи, до яких підвозять дітей із закладів, що ліквідують або реорганізують у 2026 році;

спеціальні школи та навчально-реабілітаційні центри;

заклади, де навчається не менше 200 учнів;

школи з понад 100 учнями.

Отримання субвенції передбачає наявність у закладі власного або розташованого поруч укриття та співфінансування з місцевого бюджету. Крім того, навчальні заклади для дітей з особливими освітніми потребами мають першочергове право на спеціально обладнані автобуси в межах кожної черги.

У 2025 році урядова програма "Шкільний автобус" з бюджетом 2,7 млрд грн зі співфінансуванням коштів громад дала змогу придбати близько 700 автобусів українського автовиробництва.

Програма "Шкільний автобус"

З 2024 року програма "Шкільний автобус" реалізується завдяки фінансовій співпраці між Європейським Союзом та Україною в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility.

Впровадження програми координується Міністерством освіти і науки України у співпраці із Міністерством економіки України через Prozorro Market. Програма є частиною національної політики "Зроблено в Україні", яку ініціював Президент Володимир Зеленський.