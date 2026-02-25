Правительство выделило 2 млрд грн на школьные автобусы в 2026 году

В 2026 году украинские общины закупят более 540 школьных автобусов на 2 млрд грн. Приоритет отдается лицеям, школам с большим количеством учащихся и учреждениям для детей с особыми образовательными потребностями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новые школьные автобусы в Украине

Правительство определило приоритеты для закупки школьных автобусов в 2026 году. Первыми новый транспорт смогут получить:

заведения, которые с 2027/2028 учебного года станут академическими лицеями и будут принимать учащихся из соседних школ общества;

школы, в которые подвозят детей из ликвидирующих или реорганизуемых учреждений в 2026 году;

специальные школы и учебно-реабилитационные центры;

заведения, где учится не менее 200 учащихся;

школы с более чем 100 учениками.

Получение субвенции предусматривает наличие в заведении собственного или расположенного рядом укрытия и софинансирования из местного бюджета. Кроме того, учебные заведения для детей с особыми образовательными потребностями имеют первостепенное право на специально оборудованные автобусы в пределах каждой очереди.

В 2025 году правительственная программа "Школьный автобус" с бюджетом 2,7 млрд грн с софинансированием средств общин позволила приобрести около 700 автобусов украинского автопроизводства.

Программа "Школьный автобус"

С 2024 года программа "Школьный автобус" реализуется благодаря финансовому сотрудничеству между Европейским Союзом и Украиной в рамках реализации инструмента Ukraine Facility.

Внедрение программы координируется Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством экономики через Prozorro Market. Программа является частью национальной политики "Зроблено в Україні", которую инициировал Президент Владимир Зеленский.