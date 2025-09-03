Кабмин выделил 500 млн грн на покупку школьных автобусов: какие регионы получат средства

Правительство дополнительно выделило 500 млн грн на приобретение школьных автобусов. Эти средства будут направлены прежде всего в те общины, где транспорт был уничтожен, похищен или передан ВСУ. Наибольшую субвенцию получит Харьковская область – почти 160 млн гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.



Инициатива стремится обеспечить бесперебойный подвоз детей и учителей в школы, особенно в прифронтовых регионах.

Эти средства не требуют дополнительного финансирования из бюджета, поскольку они выделены из остатков образовательной субвенции. Итого из 273 млн грн, выделенных ранее, общая сумма распределения составила 773 млн грн.

Больше всего средств на закупку школьных автобусов получат:

Харьковская область - 159,4 млн грн;

Черниговская - 90 млн грн;

Николаевская - 88,4 млн грн;

Запорожская - 76,6 млн грн;

Одесская - 52,3 млн грн;

Хмельницкая - 40,6 млн грн;

Сумская – 40,5 млн грн.

В 2025 году на закупку автобусов уже предусмотрено 1,87 млрд грн. Это финансирование вместе с вкладами из местных бюджетов позволит приобрести более 600 новых автобусов.

Кроме решения логистических задач, эта программа также поддерживает украинских производителей, поскольку весь школьный транспорт должен отвечать требованиям локализации: не менее 25% в 2025 году и 30% в 2026 году. Впоследствии это требование будет расти, что соответствует государственной политике "Сделано в Украине".

Напомним, за первые четыре месяца текущего года через электронный каталог Prozorro Market общины закупили 110 новых школьных автобусов для подвоза учащихся. Часть транспорта была приобретена для замены уничтоженного в результате войны.