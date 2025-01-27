На школьные автобусы правительство выделило 1,6 млрд грн: сколько закупят в 2025 году

В этом году правительство выделило 1,6 млрд грн на покупку школьных автобусов. Благодаря этой субвенции общины смогут закупить новые автобусы или заменить поврежденные или уничтоженные во время войны. В общей сложности планируется приобрести около 460 автобусов для школ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Программа "Школьный автобус" является важной частью правительственной политики "Сделано в Украине". Она не только позволяет детям из отдаленных сел добираться в школы, но и стимулирует украинские предприятия расширять производство, создавать новые рабочие места и позволяет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью", – отметила первая вице-премьер-министр – министерша экономики Юлия Свириденко.

О закупках

Закупки будут проходить через е-каталог Prozorro Market, соответствующую часть которого администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки".

Это гарантирует прозрачный, эффективный и быстрый процесс, ведь в среднем процедура продлится до 10 дней.

Субвенция будет направлена на регионы, где есть наибольшая потребность в подвозе детей в школу, но еще не обеспечена такая возможность.

Государство покроет от 70 до 95% стоимости автобусов, в зависимости от финансовых возможностей общества, а остаток расходов покроют местные бюджеты.

Какие учебные заведения получат автобусы

Первоочередно получить автобусы имеют право:

Военные лицеи (в том числе военно-морские и военно-спортивные), учащиеся которых не обеспечены проживанием и нуждаются в подвозе.

Школы, транспорт которых уничтожен в результате войны или передан на нужды армии.

Школы, в которых учатся ученики из общин, где учреждения повреждены или разрушены.

Опорные школы, созданные в 2025 году.

Школы оптимизированы или реорганизованы в 2025 году.

Другие школы (от 100 учащихся, приоритет – тем, где учится больше детей).

О программе "Школьный автобус"

Программа "Школьный автобус" проходит уже третий год.

В течение 2023-2024 сообщества и школы закупили через Prozorro Market 1007 школьных автобусов.

Все школьные автобусы, изготовленные в Украине, отвечают требованиям локализации. Субвенция не только помогает улучшить школьную инфраструктуру, но и поддерживает национального производителя и вернет средства в бюджет через налоги.

Программа "Школьный автобус" реализуется Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством экономики через Prozorro Market и является частью национальной политики "Сделано в Украине".

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 1 миллиарда гривен субвенции регионам на закупку школьных автобусов. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, эти автобусы будут подвозить детей в школы с укрытиями.