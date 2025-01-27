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На школьные автобусы правительство выделило 1,6 млрд грн: сколько закупят в 2025 году
В этом году правительство выделило 1,6 млрд грн на покупку школьных автобусов. Благодаря этой субвенции общины смогут закупить новые автобусы или заменить поврежденные или уничтоженные во время войны. В общей сложности планируется приобрести около 460 автобусов для школ Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
"Программа "Школьный автобус" является важной частью правительственной политики "Сделано в Украине". Она не только позволяет детям из отдаленных сел добираться в школы, но и стимулирует украинские предприятия расширять производство, создавать новые рабочие места и позволяет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью", – отметила первая вице-премьер-министр – министерша экономики Юлия Свириденко.
О закупках
Закупки будут проходить через е-каталог Prozorro Market, соответствующую часть которого администрирует государственное учреждение "Профессиональные закупки".
Это гарантирует прозрачный, эффективный и быстрый процесс, ведь в среднем процедура продлится до 10 дней.
Субвенция будет направлена на регионы, где есть наибольшая потребность в подвозе детей в школу, но еще не обеспечена такая возможность.
Государство покроет от 70 до 95% стоимости автобусов, в зависимости от финансовых возможностей общества, а остаток расходов покроют местные бюджеты.
Какие учебные заведения получат автобусы
Первоочередно получить автобусы имеют право:
- Военные лицеи (в том числе военно-морские и военно-спортивные), учащиеся которых не обеспечены проживанием и нуждаются в подвозе.
- Школы, транспорт которых уничтожен в результате войны или передан на нужды армии.
- Школы, в которых учатся ученики из общин, где учреждения повреждены или разрушены.
- Опорные школы, созданные в 2025 году.
- Школы оптимизированы или реорганизованы в 2025 году.
- Другие школы (от 100 учащихся, приоритет – тем, где учится больше детей).
О программе "Школьный автобус"
Программа "Школьный автобус" проходит уже третий год.
В течение 2023-2024 сообщества и школы закупили через Prozorro Market 1007 школьных автобусов.
Все школьные автобусы, изготовленные в Украине, отвечают требованиям локализации. Субвенция не только помогает улучшить школьную инфраструктуру, но и поддерживает национального производителя и вернет средства в бюджет через налоги.
Программа "Школьный автобус" реализуется Министерством образования и науки Украины в сотрудничестве с Министерством экономики через Prozorro Market и является частью национальной политики "Сделано в Украине".
Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 1 миллиарда гривен субвенции регионам на закупку школьных автобусов. Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, эти автобусы будут подвозить детей в школы с укрытиями.