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Правительство выделило 1 миллиард гривен на закупку школьных автобусов
Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 1 миллиарда гривен субвенции регионам на закупку школьных автобусов.
Об этом на заседании правительства 21 июня сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Он отметил, что приоритет будет предоставляться украинским производителям – таким образом, будет поддерживаться и украинская экономика.
"Безопасность и качественное образование наших детей - это главная инвестиция, которую может делать государство", - подчеркнул премьер-министр.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Как сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, эти автобусы будут подвозить детей в школы с укрытиями.
Деньги будут распределены между областями – благодаря софинансированию из местных бюджетов они закупят 500 автобусов уже к началу этого учебного года, чтобы подвозить детей в школы с укрытиями в более безопасных общинах.
"Наша цель в 2024 году — создать безопасные условия для очного обучения около 300 тысяч учащихся. Работаем над этим комплексно — укрытия и автобусы. Доступ детей к очному обучению является ключевым условием качественных изменений в образовании", - говорится в его сообщении.
Также Федоров сообщил, что вместе с партнерами идет совместная работа над тем, чтобы обеспечить детей и учителей девайсами для обучения. Учителя с начала полномасштабного вторжения уже получили около 98 тысяч гаджетов, а дети — 128 тысяч.
В свою очередь премьер-министр Шмыгаль напомнил, что в 2023 году было также выделено 1 млрд грн на эту программу закупок. Тогда было приобретено 434 школьных автобуса.
Правительство утвердило законопроект о Единой информационной системе социальной сферы
Также правительство утвердило законопроект о Единой информационной системе социальной сферы, который определяет правовые основы работы системы, которая является основой для предоставления социальной поддержки в Украине.
По словам Шмыгаля, правительство создаст Единый социальный реестр, который будет содержать различные базы данных и информацию о получателях всех видов социальной помощи, оказываемой государством.
"Это позволит нам более адресно поддерживать наших граждан, которые в этом действительно нуждаются, и повысит эффективность использования бюджетных средств", - добавил глава Кабмина.
Напомним, что в апреле правительство утвердило механизм распределения финансирования на обустройство безопасных образовательных пространств в учебных заведениях в 2024 году. Регионы в этом году получат дополнительно 2,5 млрд грн на строительство укрытий в школах. Наибольшее финансирование правительство выделило для областей, приближенных к зоне боевых действий.
Добавим, что в Запорожской области начали работу над строительством "подземных школ" - укрытий для 50 тысяч учащихся.
Также сообщалось, что первую на Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.
Фото: ua.depositphotos.com