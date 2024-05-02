Литва планирует построить в шести областях Украины школы-бомбоубежища

В шести регионах Украины Литва "с нуля" построит большие школы-бомбоубежища, чтобы вернуть детей в школы.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал руководитель литовских программ Co-create Future of Ukraine Артурас Жарновскис.

Он отметил, что речь идет о конкретных локациях в шести регионах. Это Николаевская, Одесская, Запорожская, Сумская, Черниговская области.

"А также еще один объект, решаем, где именно – наверное, на Харьковщине", - добавил Жарновскис.

Почему возникла идея строительства подземных школ

По словам Жарновскиса, в некоторых украинских регионах дети из-за полномасштабной войны не могут ходить в школы.

"Это огромная проблема. А если вспомнить еще и предыдущие промежуточные ограничения, то выходит, что это уже четвертый школьный год, когда дети не ходят в школы. Представьте себе, есть четвертоклассники, которые физически вообще не были в школе. Нормальной школе, а не онлайн", - объяснил он.

Строительство будет происходить "с нуля", - в местах, где раньше не было укрытий. Условия безопасности в таких подземных помещениях будут предусматривать и антирадиационную защиту.

"В очередной раз повторюсь: наша цель, чтобы дети могли вернуться к образовательному процессу с непосредственным общением друг с другом и с учителями. А в других условиях такие помещения-бомбоубежища можно будет использовать по-разному: для спортивных, культурных занятий, любого досуга в внеурочное время", - заявил Жарновскис.

По его ожиданиям, строительство таких школ может быть завершено уже в 2024 году.

Напомним, правительство Литвы выделило 5 млн евро на восстановление разрушенных школ и детсадов Украины. В частности, уже был отстроен лицей в Бородянке, почти разрушенный оккупантами.

Также сообщалось, что Швейцария выделит дополнительные средства для возобновления украинских школ.

Министерство образования и науки Украины согласовало первые проекты Запорожской облгосадминистрации относительно строительства пяти подземных школ в области. Общая сумма субвенции от государства на эти проекты может составить 500 миллионов гривен.

Подземные школы в Украине

Первую в Украине подземную школу начали строить в поселке Коротичи под Харьковом. Стоимость работ составляет около 100 млн грн.

Во время тревог это укрытие будет способно вместить людей из соседнего детсада, офисов и других заведений. Укрытие будет иметь несколько помещений, санитарные комнаты, 3 выхода, будет оснащено автономным источником электроэнергии и способно выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Кроме того, по сообщению Радио Свобода, 3 апреля городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что школу под землей построили и в Индустриальном районе города. Помещение образовательного учреждения имеет 20 классных комнат, здесь смогут учиться 600 детей. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов Харькова.

Также в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога будет подвозить школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Под землей в Харькове учатся не только школьники, но и дошкольники. В детский сад в метро уже записали 650 детей.