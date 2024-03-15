В Бородянке восстановили лицей, почти разрушенный оккупантами: деньги выделила Литва (ФОТО)

В Бородянке Киевской области завершили восстановление лицея №1, почти полностью разрушенного российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения. Отстроить заведение помогло правительство Литвы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

"До войны здесь учились более 500 детей. Здание лицея было уничтожено на 80%. В частности, выбиты окна, двери, повреждены опорные конструкции, стены, системы водо- и электроснабжения, отопления. В учреждении было 26 кабинетов. Несколько из них выгорели дотла, полностью уничтожена материально-техническая база лицея", – рассказал начальник Киевской ОВА.

Бородянский лицей №1 посетили министр экономики и инноваций Литовской Республики Аушрине Армонайте, канцлер МИД Литвы Инга Черняк и посол Литовской Республики Вальдемарас Сарапинас. Им представили результаты восстановления, которое помогало профинансировать их государство. Работы здесь только что закончились.

Отмечается, что заведение реконструировали в соответствии с современными нормами и требованиями. В частности, здесь утеплен фасад, установлены окна, выполнены внутренние работы.

Образовательное пространство полностью модернизировали - обустроили атриум, где школьники смогут проводить внеклассные мероприятия, организовывать репетиции и отдыхать. В классах и лабораториях была установлена современная мебель, интерактивные панели и компьютерная техника. Таким образом, образовательный процесс станет более современным.

В лицее также обустроен комфортный конференцзал, рассчитанный на проведение масштабных мероприятий – как общешкольного, так и территориального, областного, международного уровней.

Ученики лицея будут получать горячее питание – в лицее есть столовая с современным оборудованием для приготовления здоровой и вкусной пищи.

Для безопасности учебного процесса построено комфортное укрытие площадью 1000 м2. Для маломобильных групп населения предусмотрен лифт. Установлена современная система вентиляции, обустроены санитарные комнаты, медпункт, класс безопасности, установлены емкости для запаса питьевой воды.

Стоимость реконструкции лицея и обустройство укрытия составила более 370 млн грн.

"Мы благодарны нашим международным партнерам, которые активно помогают отстраивать образовательные учреждения Киевщины. Это не первый проект, реализованный правительством Литвы. Кроме лицея в Бородянке, был восстановлен детский сад в Ирпене. Литва также планирует и дальше помогать нам в этом процессе. Литва – наш стратегический партнер, который не словом, а делом доказал свою поддержку. Спасибо правительству и гражданам Литвы", – добавил Кравченко.

В результате полномасштабного вторжения России в Киевской области было разрушено и повреждено 244 учебных заведения. В настоящее время уже восстановили 200 школ и садов.

Недавно сообщалось, что во время визита в Киев министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте объявила о выделении €5 млн в поддержку реконструкции украинских школ и детских садов.

Также сообщалось, что Швейцария выделит дополнительные средства для возобновления украинских школ.

Восстановление Украины

Несмотря на то, что в Украине третий год идет полномасштабная война с РФ, идет активная работа по восстановлению страны, в том числе жилых домов, больниц и другой разрушенной инфраструктуры. В общем, уже удалось восстановить 33,7 тысячи зданий.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в эти 33,7 тысячи входят 23 тысячи жилых домов (как многоэтажек, так и частных), почти 900 медицинских учреждений, более 600 образовательных учреждений, а также 9,2 тыс. объектов критической инфраструктуры

Согласно оценке Киевской школы экономики, в Украине разрушены 250 тысяч жилых зданий: 222 тысячи частных домов, более 27 тысяч — многоквартирных и 526 общежитий. То есть восстановление жилищного сектора составляет лишь около 9,2%.

По состоянию на январь 2024 года общий объем ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины из-за военных действий, составляет почти $155 млрд. В эту сумму входят также ущерб, нанесенный Украине из-за подрыва Россией Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Наиболее значительный ущерб отмечается в жилищном фонде, который составляет более $58,9 млрд из-за разрушения более 250 тысяч зданий.

При этом, по состоянию на 31 декабря 2023 года, общая стоимость восстановления и восстановления Украины составляет $486 млрд и это восстановление растянется в течение следующего десятилетия.