Европейская комиссия предоставит Украине €15 млн на школьные укрытия

Также на строительство укрытий поступит 500 тыс. евро от Литвы.

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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Отмечается, что соответствующее соглашение было подписано между представительством Еврокомиссии в Украине и литовским Центральным агентством управления проектами (CPVA), которое будет его реализовывать.

Согласно сообщению, укрытия будут строиться в прифронтовых регионах. Они появятся в Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Одесской областях и Запорожье. В этих прифронтовых областях планируется построить не менее 5 укрытий.

Для этого Минобразования вместе с литовским агентством CPVA определили самые уцелевшие школы без минимальных укрытий или станций метро рядом.

"В этих учебных заведениях нет минимальных укрытий в подвалах или станций метро поблизости, а обучение проводится только дистанционно. Благодаря новым укрытиям примерно 5 тысяч учащихся этих школ в ближайшие полтора года смогут вернуться к офлайн-обучению", - отметили в Минобразования.

В МОН добавили, что новые укрытия разместят под землей, рядом со школами, а также оборудуют их радиационной защитой. Они будут вмещать до тысячи человек и достигать площади около 2 тысяч квадратных метров. Укрытия будут иметь двойное назначение, ведь не только будут защищать от опасности, но и будут обустроены как простанства, где дети смогут продолжать занятия во время тревог и проводить внеклассные мероприятия.

Тем временем, в Харькове продолжается строительство первой подземной школы – ее планируют открыть в марте 2024 года в Индустриальном районе. Еще одну такую школу хотят построить в одном из центральных районов города.

Напомним, в Харькове в сентябре начали работать классы по обучению школьников в метрополитене. Всего оборудованы кабинеты для занятий 60 классов. На станции метро детей в сопровождении педагога подвозит школьный автобус (в городе для этого разработали 34 маршрута).

Ранее сообщалось, что в 2023 году украинское правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на обустройство укрытий, а в 2024 году планируют потратить 2,5 млрд грн.