Теперь животных можно брать в укрытие: МВД отменило запрет

Теперь во время тревоги брать домашних любимцев в объекты гражданской защиты можно при условии, если владельцы животных обеспечат безопасность окружающих и имущества.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

В Украине отменяют запрет брать животных в укрытие

Отмечается, что 10 января 2024 были внесены изменения в приказ №18 "О внесении изменений в Требования по содержанию и эксплуатации защитных сооружений гражданской защиты". Они опубликованы в Официальном вестнике Украины.

"Отныне во время тревоги брать домашних любимцев в объекты гражданской защиты можно при условии, если владельцы животных обеспечат безопасность окружающих и имущества", - подчеркнули в МВД.

Приказ также содержит дополнение, в котором указано, что люди, приходящие в бомбоубежища с животными, должны размещаться в отдельных помещениях или в обособленных местах.

Человек, который привел животное, должен постоянно за ним присматривать и заботиться о безопасности других людей, имущества и самого животного, а также соблюдать санитарные нормы.

Кроме того, домашние животные, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, должны быть на поводке.

Также собаки, породы которых относятся к перечню опасных, обязательно должны быть в намордниках.

В Киеве детей не пустили в укрытие из-за собаки

Как сообщила общественная организация защиты животных UAnimals, ее юристы в декабре обратились к руководству МВД с предложением изменить и обновить приказ от 2018 года с устаревшей нормой. Тогда учреждение заверило, что начало работу над решением проблемы.

"Вы могли слышать историю о детях, которых не пустили в укрытие с маленькой собакой и над их головами взорвалась ракета. К сожалению, таких ситуаций тысячи", - отметили в UAnimals.

Напомним, в Святошинском районе Киева двоих детей не пустили в укрытие во время воздушной тревоги, потому что они были с собакой. Охранник просил оставить собаку на улице

"Событие произошло 14 декабря во время воздушной тревоги, примерно в 15:30. Тогда брат с сестрой, 2011 и 2012 года рождения, направлялись к укрытию одной из столичных школ Святошинского района, в которой они учатся. Однако охранник не пустил их в бомбоубежище. Мужчина запретил заходить в помещение из-за того, что малыши были с домашним любимцем - собакой породы мальтипа", - говорится в сообщении Нацполиции.

Тогда следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины – оставление в опасности.