В "Дію" занесут все укрытия и создадут интерактивную карту

19 декабря Кабинет министров Украины принял постановление, уточняющее требования к обустройству защитных сооружений гражданской защиты. В результате этого, информация о наличии укрытий станет доступна в приложении "Дію" в виде интерактивной карты.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в данном постановлении рассмотрены нормы пешеходной доступности укрытий и их четкий учет государством, общинами и предприятиями.

Все данные, касающиеся укрытий, будут аккумулированы в информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и которая интегрирована с другими государственными реестрами.

Через "Дію" каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или же подать свое предложение.

Добавим, что в этом году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на обустройство укрытий, а в следующем году планируют потратить 2,5 млрд грн.

Напомним, что 20 октября аналогичная система уже работает по "пунктам несокрушимости". Теперь ближайший “Пункт несокрушимости” можно найти на карте в приложении "Дія". Он покажет все "Пункты несокрушимости" в радиусе 1,5 км.

В Минцифры сообщили, что для того, чтобы просмотреть карту, нужно зайти в приложение и нажать "Услуги. Пункты несокрушимости". Затем выбрать свою область и загрузить карту. Приложение покажет все "Пункты несокрушимости" в радиусе 1,5 км.

"Также вы сможете выбрать важные для вас условия: пандус, интернет, мобильную связь, генератор и т.д. Находите подходящий пункт, а карта проложит кратчайший маршрут к нему", - говорится в сообщении.