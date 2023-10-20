"Пункты несокрушимости" появились в "Дії": как скачать карту

20 октября для украинцев начала работать новая онлайн услуга. Теперь ближайший “Пункт несокрушимости” можно найти на карте в приложении "Действие". Оно покажет все "Пункты несокрушимости" в радиусе 1,5 км.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в приложении можно посмотреть график работы пунктов и проложить маршрут в ближайший из них.

Карту, на которой отмечены "Пункты несокрушимости", можно загрузить и она будет работать в офлайн-режиме, что важно в тех случаях, когда исчезнет электроэнергия и мобильная связь.

Шмыгаль добавляет, что данная услуга доступна во всех областях Украины, за исключением частично оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской по соображениям безопасности.

В Минцифре сообщили, что для того, чтобы просмотреть карту, нужно зайти в приложение и нажать "Услуги. Пункты несокрушимости". Затем выбрать свою область и загрузить карту. Приложение покажет все "Пункты несокрушимости" в радиусе 1,5 км.

"Также вы сможете выбрать важные для вас условия: пандус, интернет, мобильную связь, генератор и т.д. Находите подходящий пункт, а карта проложит кратчайший маршрут к нему", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 октября Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок организации и функционирования "Пунктов несокрушимости" и информация о них появится в приложении "Дії".

Как отметил Шмыгаль во время заседания правительства 13 октября, в настоящее время в Украине развернута сеть из 13 тысяч "Пунктов несокрушимости", появившихся в Украине в 2022 году в связи с атаками РФ по энергетической инфраструктуре. Там можно получить доступ к электроэнергии, медикаментам, интернету и т.д.