В Украине внесут в "Дію" все "Пункты несокрушимости"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министерствам цифровизировать данные о "Пунктах несокрушимости" и внести их в "Дію" до начала отопительного сзону.

Об этом Шмыгаль сообщил в Тelegram.

По его словам, такой новый сервис должен быть простым и удобным для людей и должен содержать всю важную информацию о каждом пункте, его расположении и наличии в нем необходимого оборудования.

Шмыгаль напомнил, что сеть "Пунктов несокрушимости" была развернута минувшей осенью, после начала воздушных атак России на украинскую энергосистему. Это места, где всегда есть свет, тепло и связь.

Напомним, в рамках развития информационной инфраструктуры для "Пунктов несокрушимости" заработал еще один чат-бот в Viber, где можно узнать, где находится ближайший пункт.

Кроме этого, информацию о ближайших "Пунктах несокрушимости" можно найти на сайте, а также в чат-боте в Telegram. С информацией, где в Киеве находятся пункты обогрева, можно ознакомиться на карте.