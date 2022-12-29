Знайти найближчий "Пункт незламності" тепер можна у Viber: як це зробити

В рамках розвитку інформаційної інфраструктури для "Пунктів незламності" запрацював ще один чат-бот у Viber, де можна дізнатися, де знаходиться найближчий пункт.

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Про це 29 грудня повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

"Достатньо в пошуку цього месенджера набрати Пункти Незламності і знайдете новостворений чат-бот. Робимо все можливе, щоб громадяни могли легко і комфортно знаходити найближчі пункти до свого житла", — зазначив Тимошенко.

Як знайти "Пункт незламності" через Viber

Спочатку потрібно в пошуку ввести "Пункт незламності", після чого обрати перший чат. Перейшовши в діалог, натисніть "Старт".

Далі можна обрати, що саме потрібно знайти. Зокрема, є можливість також знайти найближчий "Пункт незламності", створений бізнесом.

Після цього потрібно дати команду "Пошук" та вказати свою геолокацію.

Чат-бот швидко покаже користувачеві адресу пункту, графік роботи тощо.

Окрім цього, інформацію про найближчі "Пункти незламності" можна знайти на сайті, а також в чат-боті в Telegram. З інформацією, де у Києві знаходяться пункти обігріву можна ознайомитися на мапі.