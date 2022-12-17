Кабмін розпорядився уніфікувати роботу "пунктів незламності" по всій Україні

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 17 грудня затвердив порядок організації та функціонування "пунктів незламності", визначивши їхні види, комплектацію та алгоритм розгортання. Про це повідомляє пресслужба уряду.

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"Робота пунктів незламності у всіх куточках України буде уніфікована. Українці отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовільнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури. Наразі вже функціонує понад 5 тисяч "пунктів незламності". Працюємо над тим, аби їхня кількість збільшилася втричі", — наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, "пункти незламності" поділятимуться на стаціонарні, що розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу. Їх кількість визначається центральною та місцевою владою відповідно до потреб населення громади. "Пункти незламності" функціонують в цілодобовому режимі.

Визначено, що кожен в обов’язковому порядку мусить бути забезпечений генераторами та пальним; автономним опаленням (твердопаливними котлами, тепловими пушками, конвекторами, обігрівачами тощо); засобами доступу до інтернету, зокрема через термінали Starlink; зв’язком (рація, стаціонарний телефон) для виклику екстрених служб; запасами питної та технічної води; засобами особистої гігієни, туалетами тощо.

До роботи в пунктах незламності зможуть залучатися медики, психологи, соціальні працівники, громадські організації та волонтери. Кожен пункт також має охороняти поліція, добровольці або служба охорони.

На засіданні Кабмін також ухвалив протокольне доручення головам місцевих адміністрацій та керівникам центральних органів виконавчої влади, які задіяні в організації "пунктів незламності", забезпечити відповідність облаштованих і нових пунктів вимогам прийнятої постанови.

Крім того, віце-прем’єр-міністру з відновлення України - міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову доручено створити координаційний штаб, який координуватиме роботу пунктів та контролюватиме їх відповідність визначеним критеріям.

Нагадаємо також, що нещодавно було запущено чат-бот у Telegram, який допомагає знайти "пункти незламності", зокрема ті, де є інтернет, за назвою населеного пункту та вулицею.