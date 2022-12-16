ЄБРР дасть "Укрпошті" €4,5 мільйона на генератори та супутниковий інтернет у відділеннях

Європейський банк реконструкції та розвитку затвердив грант у розмірі 4,5 мільйона євро для забезпечення доступу України до інтернету через "Укрпошту". Як зазначається у повідомленні ЄБРР, рішення спрямоване на те, щоб люди навіть у віддалених сільських районах України залишалися на зв'язку, незважаючи на атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни.

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Грант у розмірі 4,5 млн євро, який буде отримано зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР, допоможе "Укрпошті" придбати супутникові інтернет-пристрої та електрогенератори для забезпечення надійного інтернет-з'єднання та точок зарядки мобільних пристроїв у мережі відділень держкомпанії.

Кошти гранту покриють 1700 поштових відділень у понад 450 населених пунктах. Сама "Укрпошта" також виділить 1,5 мільйона євро власних коштів для цього проекту, які підуть на закупівлю додаткового обладнання, включаючи печі опалення, Wi-Fi-роутери та освітлення.

Цьогорічний грант доповнює раніше підписаний у листопаді 2020 року проект, що фінансується ЄБРР, у рамках якого "Укрпошта" використала кредит банку у розмірі 63 мільйони євро для модернізації своєї логістичної інфраструктури.

Передбачалося, що кредит мав покрити забезпечення 1900 фургонами "мобільної пошти" для використання у сільській місцевості, а також будівництво сучасних автоматизованих сортувальних вузлів та складів по всій країні. Як зазначають у ЄБРР, до вересня 2022 року в експлуатацію надійшло понад 1600 фургонів.

"Вони замінили багато звичайних поштових відділень у сільській місцевості та відіграли життєво важливу роль у доставці посилок, пенсій та предметів першої необхідності населенню по всій країні, у тому числі в нещодавно звільнених районах на сході та півдні України", - йдеться у повідомленні.

Як прокоментувала у свою чергу рішення ЄБРР про новий грант перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко, це перший етап розвитку "інфраструктури незламності" на базі мережі "Укрпошти".

Чиновниця також особисто подякувала за оперативну підтримку ініціативи голові ЄБРР Оділь Рено-Бассо, висловивши сподівання, що "з кожною атакою росіян допомога лише посилюватиметься".