ЕБРР даст "Укрпочте" €4,5 миллиона на генераторы и спутниковый интернет в отделениях

Европейский банк реконструкции и развития утвердил грант в размере 4,5 миллиона евро для обеспечения доступа Украины к интернету через "Укрпочта". Как отмечается в сообщении ЕБРР, решение направлено на то, чтобы люди даже в отдаленных сельских районах Украины оставались на связи, несмотря на атаки России на энергетическую инфраструктуру страны.

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Грант в размере 4,5 млн евро, который будет получен из Специального фонда акционеров ЕБРР, поможет "Укрпочте" приобрести спутниковые интернет-устройства и электрогенераторы для обеспечения надежного интернет-соединения и точек зарядки мобильных устройств в сети отделений госкомпании.

Средства гранта покроют 1700 почтовых отделений в более чем 450 населенных пунктах. Сама "Укрпочта" также выделит 1,5 миллиона евро собственных средств для этого проекта, которые пойдут на закупку дополнительного оборудования, включая печки отопления, Wi-Fi-роутеры и освещение.

Нынешний грант дополняет ранее подписанный в ноябре 2020 года проект, финансируемый ЕБРР, в рамках которого "Укрпочта" использовала кредит банка в размере 63 миллиона евро для модернизации своей логистической инфраструктуры.

Предусматривалось, что кредит должен был покрыть обеспечение 1900 фургонами "мобильной почты" для использования в сельской местности, а также строительство современных автоматизированных сортировочных узлов и складов по всей стране. Как указывают в ЕБРР, к сентябрю 2022 года в эксплуатацию поступило более 1600 фургонов.

"Они заменили многие обычные почтовые отделения в сельской местности и сыграли жизненно важную роль в доставке посылок, пенсий и предметов первой необходимости населению по всей стране, в том числе в недавно освобожденных районах на востоке и юге Украины", - говорится в сообщении.

Как прокомментировала в свою очередь решение ЕБРР о новом гранте первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, это первый этап развития "инфраструктуры несокрушимости" на базе сети "Укрпочты".

Чиновница также лично поблагодаоила за оперативную поддержку инициативы главу ЕБРР Одиль Рено-Бассо, выразив надежду, что "с каждой атакой россиян помощь будет только усиливаться".