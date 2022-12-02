Спрос на Starlink в Украине вырос в 10 раз из-за отключения света - "Новая Почта"

Спрос на терминалы спутниковой связи Starlink в Украине среди клиентов "Новой Почты" вырос в десять раз из-за отключения света и угроз блекаута.

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Об этом сообщил директор по продукту международной доставки Nova Poshta Global Михаил Глушко, пишет издание Forbes.

"Раньше мы доставляли по пять Starlink в день, теперь мы привозим от 50 единиц ежедневно", - отметил он.

В 2022 году "Новая почта" завезла в Украину более 1100 терминалов Starlink.

Текущий рекорд почтового оператора – 250 устройств в сутки. Их доставили 25 ноября, спустя два дня после масштабных российских обстрелов.

У ритейлера Stylus более 1000 терминалов Starlink в предзаказах в месяц вперед. Как сообщил CEO компании Андрей Карпюк, Stylus закупает терминалы малыми партиями по 5-20 штук и сразу перепродает заказчикам.

В службе доставки Meest сообщили, что с начала войны доставили около полумиллиона посылок из Европы и США, из них около 10 тысяч – генераторы, зарядные станции и Starlink.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 ноября внес изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлины и налога на добавленную стоимость. Под налоговые льготы попали комплектующие для производства энергетического оборудования, средства очистки воды и средства спутникового доступа к интернету (Starlink).