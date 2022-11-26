Большие сети АЗС покупают Starlink, чтобы работать во время блекаута.

Сети АЗС ОККО, БРСМ, WOG оборудуют свои АЗС альтернативными каналами связи, например, терминалами Starlink, чтобы работать во время блекаута.

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Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что компания ОККО установила 30 терминалов Starlink на своих АЗС и заказала еще 100.

"Только что получаем оборудование, распределяем между наиболее проблемными точками. Некоторые уже работают в Херсоне, где блекаут и по несколько суток нет связи", – говорят в пресс-службе ОККО.

БРСМ также оснащает освободившиеся территории терминалами Starlink.

"Наши АЗС в Херсоне и Харьковской области оснащены Starlink", - говорит Александр Мельничук, директор по стратегическому маркетингу БРСМ.

Кроме того, все АЗС WOG снабжены альтернативными каналами связи, говорит директор по маркетингу сети WOG Геннадий Карлинский.

"Некоторые АЗС будут дополнительно снабжены спутниковой интернет-связью", – добавил он.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

Отметим, в Украине уже развернуто более 4 тысяч "Пунктов несокрушимости" со светом и интернетом на случай серьезных поражений систем электроснабжения, а также запущен сайт с картой этих пунктов.