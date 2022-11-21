Системные операторы начали повышать цены на топливо. Спрос на бензин для генераторов растет

На прошлой неделе (14-20 ноября) несколько системных операторов повысили цену на горючее. Между тем на фоне аварийных отключений из-за обстрелов энергетической инфраструктуры растет спрос на бензин как топливо для генераторов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

По словам аналитика профильного издания "НефтеРынок" Александра Сиренко на прошлой неделе (14-20 ноября) сети АЗС связывают с группой "Приват" (Авиас, ANP, "Авиас Плюс" и др.) дважды повышали цену на топливо. Так, 16 ноября сети "Привата" повысили цену на 1 гривну до 50 грн/л, а вечером 18 ноября "приватовцы" повысили цены еще на 1 гривну до 51 гривны за литр. Между тем, сеть АЗС "Укрнафта", которая ранее была аффилирована с "Приватом" и работала в пределах цен других сетей АЗС "приватовцев", оставила цены без изменений.

Сеть АЗС ОККО 18 ноября также повысила цены на бензин на 1 гривну до 52 гривен за литр.

"Я думаю, в ближайшее время следует ожидать повышения цен и другими крупными операторами АЗС", - говорит Сиренко.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что на прошлой неделе во время, когда по всей стране происходили аварийные отключения на АЗС, наблюдался значительный бензин как на топливо для генераторов.

"В основном это бензин, поскольку 85% генераторов, которые завозят в страну именно бензиновые. Они и проще в эксплуатации и дешевле. Сейчас эти генераторы завозят бешеными темпами. Фактически для рынка это плюс одна машина, поэтому спрос на топливо со стороны владельцев генераторов будет Были попытки населением набирать горючее в пластиковые баклажки и перевозить эти баклажки в маршрутках. Это нарушение техники безопасности - из-за статического электричества бензин может вспыхнуть и привести к гибели людей", - говорит Леушкин.

Он также отмечает, что на фоне роста спроса в Украине на топливо для генераторов, в ЕС наблюдается сокращение предложения из-за отказа от закупок российской нефти.

"Нефтеперерабатывающие заводы в ЕС сейчас строят новую логистику, и им для этого нужно время. Поэтому сейчас в Европе наблюдается определенный дефицит. У нас раньше трейдеры закупали горючее крупными танкерами, но сейчас таких объемов просто нет. А те, что мы вынуждены. перекупать на европейском рынке, предлагая высшие премии трейдерам", - говорит Леушкин.

Сеть АЗС Цена на бензин А-95 грн/л Цена на дизтопливо грн/л Цена на автогаз грн/л OKKO 52 56 28,99 WOG 52 56 28,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 50,98 54,98 28,58 БРСМ-Нефть 48,29 53,99 27,99

Цены на горючее в крупных сетях АЗС г. Киев