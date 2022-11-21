Системні оператори почали підвищувати ціни на пальне. Попит на бензин для генераторів зростає

На минулому тижні(14-20 листопада) декілька системних операторів підвищили ціну на пальне. Тим часом на фоні аварійних відключень через обстріли енергетичної інфраструктури зростає попит на бензин як пальне для генераторів.

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За словами аналітика профільного видання "НафтоРинок" Олександра Сіренка на минулому тижні(14-20 листопада) мережі АЗС котрі пов'язують з групою "Приват"(Авіас, ANP, "Авіас Плюс" та ін.) двічі підвищували ціну на пальне. Так, 16 листопада мережі "Привату" підвищили ціну на 1 гривню до 50 грн/л, а увечері 18 листопада "приватівці" підвищили ціни ще на 1 гривню до 51 гривні за літр. Тим часом мережа АЗС "Укрнафта", котра раніше була афільована з "Приватом" та працювала в межах цін інших мереж АЗС "приватівців" залишила ціни без змін.

Мережа АЗС ОККО 18 листопада також підвищила ціни на бензин на 1 гривню до 52 гривень за літр.

"Я думаю найближчим часом слід очікувати підвищення цін і іншими великими операторами АЗС", - каже Сіренко.

Засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін каже, що на минулому тижні в час, коли по всій країні відбувалися аварійні відключення на АЗС спостерігався значний бензин як на пальне для генераторів.

"В основному це бензин, оскільки 85% генераторів, котрі завозять в країну саме бензинові. Вони й простіше в експлуатації і дешевше. Зараз ці генератори завозять шаленими темпами. Фактично для ринку це плюс одна машина, тому попит на пальне з боку власників генераторів буде значним. Були спроби населенням набирати пальне в пластикові баклажки та перевозити ці баклажки в маршрутках. Це є порушенням техніки безпеки - через статичну електрику бензин може спалахнути та привести до загибелі людей", - каже Льоушкін.

Він також зазначає, що на фоні росту попиту в Україні на пальне для генераторів, в ЄС спостерігається скорочення пропозиції, через відмову від закупівель російської нафти.

"Нафтопереробні заводи в ЄС зараз будують нову логістику, і їм для цього потрібен час. Тому зараз в Європі спостерігається певний дефіцит. У нас раніше трейдери закуповували пальне великими танкерами, але зараз таких об'ємів просто нема. А ті, що є ми вимушені перекуповувати на європейському ринку пропонуючи вищі премії трейдерам", - каже Льоушкін.

Мережа АЗС Ціна на бензин А-95 грн/л Ціна на дизпальне грн/л Ціна на автогаз грн/л OKKO 52 56 28,99 WOG 52 56 28,98 Socar 50,99 57,99 - Motto 50,98 54,98 28,58 БРСМ-Нафта 48,29 53,99 27,99

Ціни на пальне в великих мережах АЗС м. Київ