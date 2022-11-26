Великі мережі АЗС купують Starlink, щоб працювати під час блекауту

Мережі АЗС ОККО, БРСМ, WOG обладнують свої АЗС альтернативними каналами звʼязку, наприклад терміналами Starlink, аби працювати під час блекауту.

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Про це пише Forbes.

Як зазначається, компанія ОККО встановила 30 терміналів Starlink на своїх АЗС та замовила ще 100.

"Щойно отримуємо обладнання, розподіляємо між найбільш проблемними точками. Деякі вже працюють у Херсоні, де блекаут і по декілька діб немає зв’язку", – кажуть у пресслужбі ОККО.

БРСМ також оснащує звільнені території терміналами Starlink.

"Наші АЗС у Херсоні та в Харківській області оснащені Starlink", – каже Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу БРСМ.

Крім того, всі АЗС WOG забезпечені альтернативними каналами звʼязку, каже директор із маркетингу мережі WOG Геннадій Карлінський. "Деякі АЗС будуть додатково забезпечені супутниковим інтернет-звʼязком", – додав він.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.

Зазначимо, в Україні наразі вже розгорнуті понад 4 тисячі "Пунктів незламності" зі світлом й інтернетом на випадок серйозних уражень систем електропостачання, а також запущено сайт із мапою цих пунктів.