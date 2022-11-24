Україна пережила блекаут. АЕС не працюватимуть до вечора 24 листопада, — Міненергетики

Російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Зокрема, зі значними труднощами зіткнулася столиця України, також знеструмленими залишилися всі атомні станцій, більшість теплових та гідроелектростанцій.

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Про це зранку 24 листопада в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зараз енергетики та рятівники працюють над ліквідацією наслідків ракетних ударів та відновлюють електропостачання. АЕС мають почати працювати до вечора 24 листопада.

"Ситуація складна по всій країні. Є області, де збільшили постачання. Вчора відбувся блекаут в нашій енергосистемі через ці обстріли, що відбулися. О 4:00 ранку вдалося об’єднати енергетичну систему, критичні об’єкти інфраструктури вдалося заживити. Відповідно, ми будемо збільшувати обсяг. Розраховуємо, що до вечора почнуть працювати атомні станції, тому скоротиться дефіцит" — резюмував Галущенко.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на ранок 24 листопада 70% столиці залишається без світла. За його словами, ситуація з електропостачанням столиці залежить від поновлення балансу в енергосистемі України.

Водопостачання вже відновили на лівому березі, а на правому вона має з'явитися у першій половині дня.

Очільники ОВА і ОДА регіонів Україні також повідомляють про поступове відновлення електропостачання. Спочатку подачу е/е відновлюють для об'єктів критичної інфраструктури, потім — для побутових споживачів.

Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.