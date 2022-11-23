ЄБРР надасть "Укренерго" 372 млн євро на ремонт пошкоджених енергооб'єктів

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив пакет фінансування у розмірі 372 млн євро для надання підтримки "Укренерго".

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Про це йдеться у заяві ЄБРР.

Кошти виділяють для оперативного відновлення пошкоджень, завданих потужними ударами Росії по цивільній енергетичній інфраструктурі. Зокрема, це дасть змогу провести ремонт пошкодженого обладнання, високовольтних підстанцій та ліній електропередач.

"ЄБРР надасть гарантований державою кредит у розмірі 300 млн євро, що включає два компоненти. До 150 млн євро передбачено на закупівлю обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт у системі електропередачі України. Ще 150 млн євро припадає на підтримку структури капіталу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремо частина кредиту на аварійні ремонти буде доповнена грантом на суму до 72 млн євро, наданим Нідерландами. Ці кошти будуть об'єднані в єдиний пакет у розмірі 372 млн євро для підтримки невідкладних потреб "Укренерго" у відновленні інфраструктури передачі електроенергії.

Нагадаємо, Російська Федерація 23 листопада здійснила черговий ракетний обстріл об'єктів електроенергетики. Внаслідок цього в ряді регіонів запровадили екстрені відключення електроенергії.

Джерело фото: depositphotos.com