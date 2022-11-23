ЕБРР предоставит "Укрэнерго" 372 млн евро на ремонт поврежденных энергообъектов

Европейский банк реконструкции и развития одобрил пакет финансирования в размере 372 млн евро для оказания поддержки "Укрэнерго".

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Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Денежные средства выделяют для оперативного восстановления повреждений, нанесенных мощными ударами России по гражданской энергетической инфраструктуре. В частности, это позволит провести ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач.

"ЕБРР предоставит гарантированный государством кредит в размере 300 млн евро, включающий два компонента. До 150 млн евро предусмотрено на закупку оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ в системе электропередачи Украины. Еще 150 млн евро приходится на поддержку структуры капитала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть кредита на аварийные ремонты будет дополнена грантом на сумму до 72 млн евро, предоставленным Нидерландами. Эти средства будут объединены в единый пакет в размере 372 млн. евро для поддержки неотложных потребностей "Укрэнерго" в восстановлении инфраструктуры передачи электроэнергии.

Напомним, Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

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