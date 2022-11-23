По всей Украине применяют экстренные отключения электроэнергии: что известно

Российская Федерация 23 ноября осуществила очередной ракетный обстрел объектов электроэнергетики. В результате в ряде регионов ввели экстренные отключения электроэнергии.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Ремонтные бригады вместе с подразделениями ГСЧС начнут ликвидацию повреждений сразу после окончания воздушной тревоги. Но из-за мороза и ледяного дождя в некоторых регионах аварийно-восстановительные работы на объектах, поврежденных ракетами террористов, могут продолжаться дольше", — отметили в "Укрэнерго".

Киев и область. В столице используют экстренные отключения электроэнергии. Из-за российских ракетных ударов по всему Киеву приостановлено водоснабжение.

Хмельницкая область. В результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры, электросети отключены и в настоящее время отсутствует напряжение в большинстве общин области (кроме Белогорья, Теофиполя, Полонного и Волочиска). Кроме того, часть города Хмельницкого без воды Энергоблоки ХАЭС отключены от энергосистемы, сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Харьков и область. Россия не наносила удары по региону, но из-за повреждений общей системы применяются аварийные отключения. В Харькове остановлен весь электротранспорт. Людей эвакуировали из метрополитена. На маршруты наземного транспорта выведены дополнительные автобусы.

Днепропетровская область. Из-за резкого понижения напряжения в сети произошли аварийные отключения электричества по всей области. Обесточены и водоканалы. Есть перебои с водой, сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Черкасская область. Из-за вражеских атак на энергообъекты страны, в Черкасской области применены специальные графики аварийных отключений электроэнергии, сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Кировоградская область. Руководитель ОГА Андрей Райкович сообщил об атаке на энергетический объект. Область, как и ряд других регионов, без света.

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