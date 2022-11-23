Россия нанесла ракетные удары по Киеву и области. Есть жертвы

Российские войска во второй половине дня 23 ноября выпустили ракеты по столице Украины. Зафиксировано попадание в инфраструктурные объекты.

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Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

"Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается", - написал он в Telegram-канале.

Впоследствии в столице раздалось еще несколько взрывов. Спасатели и медики следуют на места. КМВА сообщила, что в результате попадания повреждено двухэтажное здание. Три человека погибли и шесть пострадали.

В свою очередь глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в области зафиксировали попадание по жилому сектору и инфраструктурным критическим объектам .

"Оставайтесь в укрытиях и безопасных местах. Следите за информацией из официальных источников. Ничего не фотографируем и не выкладываем в сети!" – призвал Кулеб.

В "ДТЭК Киевские электросети" после ракетных ударов сообщили, что графики стабилизационных отключений пока не действуют.

"Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении ДТЭК.

Напомним, тактику атаки объектов критической инфраструктуры РФ начала активно применять с 10 октября, в тот день была одна из самых массированных ракетных атак. Однако 15 ноября страна-агрессор снова выпустила сотню ракет по Украине, "превзойдя" атаку 10 октября.

В основном россияне целились на объекты энергетики. В результате в Украине стали применять экстренные и плановые отключения света по всей стране, а мобильные операторы предупредили о перебоях со связью.