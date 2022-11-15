"Укрэнерго" вводит экстренные отключения света по всей Украине

В результате ракетной атаки РФ по энергетической инфраструктуре Украины 15 ноября НЭК "Укрэнерго" вводит аварийные отключения в ряде областей Украины, в том числе и в Киеве.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко и заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

“Из-за массированной ракетной атаки, по распоряжению НЭК Укрэнерго, энергетики начали экстренные отключения света по всей Украине. В том числе и в столице. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!”, - сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сейчас в столице без света предварительно, по меньшей мере, половина потребителей.

Также введены графики аварийных отключений и в Киевской области, Сумской, Винницкой, Житомирской и других областях. Также аварийные отключения электроэнергии на все 10 очередей внедрили в Полтавской области, аварийно будут выключать электроэнергию в

Российские террористы нанесли очередной спланированный удар по объектам энергетической инфраструктуры. Ситуация критическая”, - заявил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко.

Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. Особенно тяжелая ситуация в столице.

“Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Потребляйте электроэнергию умеренно”, - добавил он.

Напомним, что кафиры нанесли ракетные удары по Киеву, один человек погиб.