"Укренерго" вводить екстрені відключення світла по всій Україні

Внаслідок ракетної атаки РФ по енергетичній інфраструктурі України 15 листопада НЕК “Укренерго” вводить аварійні відключення в низці областей України, у тому числі і в Києві.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко та заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

“Через масовану ракетну атаку, за розпорядженням НЕК Укренерго, енергетики розпочали екстрені відключення світла по всій Україні. Зокрема, і в столиці. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!”, - повідомив міський голова Києві Віталій Кличко.

За його словами, зараз у столиці без світла попередньо щонайменше половина споживачів.

Також введені графіки аварійних відключень і в Київській області, на Сумщині, Вінничині, Житомирщині та інших областях. Також аварійні відключення електроенергії на всі 10 черг впровадили в Полтавській області, також аварійно вимикатимуть електроенергію у

“Російські терористи завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури. Ситуація критична”, - заявив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Особливо складна ситуація в столиці.

“Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють. Споживайте електроенергію помірно”, - додав він.

Нагадаємо, що окупанти завдали ракетних ударів по Києву, одна людина загинула.