Данський виробник конструкторів Lego A/S планує протягом наступних семи років інвестувати до 1 мільярда євро (1,1 мільярда доларів) у будівництво нового заводу в Португалії, щоб задовольнити зростаючий попит у Європі. Майбутнє підприємство у місті Ештаррежа площею 115 тисяч квадратних метрів створить понад 1 000 робочих місць і стане другою за величиною іноземною інвестицією у нове виробництво в історії країни.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Запуск виробництва на новому заводі запланований на 2030 рік, причому підприємство має стати найтехнологічнішим у мережі компанії завдяки впровадженню систем штучного інтелекту та комплексної автоматизації для досягнення найвищого обсягу випуску продукції з квадратного метра.

Компанія обрала Португалію через кваліфіковану робочу силу, зростання економіки та підтримку з боку національної й місцевої влади, а найближчими місяцями Lego планує подати заявку на отримання стандартних державних інвестиційних стимулів.

Глобальна експансія Lego та інвестиційний клімат Португалії

За останні два десятиліття виторг Lego зріс удесятеро, а сам виробник продовжує відвойовувати частку ринку у конкурентів Hasbro Inc. та Mattel Inc. Окрім уже діючих фабрик у Данії, Угорщині та Чехії, відкриття виробництва на півдні Європи дозволить скоротити терміни доставки та забезпечити взаємопідтримку європейських майданчиків компанії.

Стратегія наближення виробництва до покупців. Через логістичні збої останніх років, зокрема пандемію та кризи судноплавства в Суецькому каналі, Lego розміщує заводи ближче до ключових ринків — компанія вже будує фабрику в американському штаті Вірджинія з запуском у 2027 році, розширила потужності в мексиканському Монтерреї та відкрила виробництво у В'єтнамі.

Іноземні інвестиції в Португалії. Португальська економіка, зростання якої за прогнозом Банку Португалії у 2026 році прискориться до 2,3% порівняно з 1,9% роком раніше, активно залучає масштабні промислові проєкти, зокрема китайський виробник акумуляторів CALB торік розпочав будівництво заводу вартістю 2,1 мільярда євро на південь від Лісабона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Lego вимагає мільйон гривень з українського ФОПа через копії машинок. Тоді данська компанія розпочала судовий процес проти українського підприємця, який продавав іграшкові конструктори через інтернет-магазин.