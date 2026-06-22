Lego вимагає мільйон гривень з українського ФОПа через копії машинок

Данська компанія Lego розпочала судовий процес проти українського ФОП, який реалізовував іграшкові конструктори через інтернет-магазин.

Як пише Delo.ua, про це інформує Dev.ua.

Виробник звинувачує підприємця у порушенні прав інтелектуальної власності, вимагає вилучення та знищення контрафактного товару, а також виплати суттєвої грошової компенсації.

Господарський суд міста Києва ухвалою від 11 червня 2026 року вже відкрив провадження у цій справі.

Предмет спору

Юристи корпорації Lego виявили, що на сторінках українського інтернет-магазину podarok.in.ua масово продавалися конструктори, що повністю копіюють оригінальну лінійку Lego TECHNIC.

Конструктор Porsche GT3 RS, що продають на podarok.in.ua. Скріншот: Dev.ua

Оригінал Lego TECHNIC. Скріншот: Dev.ua

Крім відтворення самих моделей, підробки розповсюджувалися в упаковках, які незаконно копіюють унікальний та захищений авторським правом художній дизайн оригінальної продукції данського бренду.

У позовній заяві фігурують п’ять топових та найдорожчих моделей автомобільних серій, серед яких конструктори Porsche GT3 RS, Bugatti Chiron, Porsche 911 RSR, Land Rover Defender, а також Lamborghini Sian.

Фінансові вимоги Lego

Lego просить столичний суд повністю заборонити підприємцю використовувати дизайн коробок LEGO TECHNIC на веб-ресурсі та припинити подальший продаж цих іграшок.

Також позивач наполягає на повному вилученні у ФОПа та подальшій утилізації всіх наявних примірників зазначених конструкторів.

З фінансової точки зору Lego вимагає стягнути з підприємця на свою користь компенсацію у розмірі 1 164 800 гривень. Додатково позивач просить накласти на відповідача 10%-й штраф у розмірі 116 480 гривень, який у разі задоволення позову буде спрямовано безпосередньо до державного бюджету України.

Наразі суд ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження. Перше підготовче засідання у справі призначене на 13 серпня 2026 року. Український підприємець має 15 днів з моменту вручення ухвали для надання свого відзиву на позовну заяву.

Якщо відповідач не скористається цим правом, суд розгляне справу виключно за матеріалами та доказами, які надала компанія Lego.

Нагадаємо, більшість українців добре знають, що таке “контрафакт”, але не бачать криміналу в купівлі реплік. При цьому лише третина громадян здатна впевнено відрізнити оригінальний товар від копії брендів.