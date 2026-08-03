Золото дорожчає на тлі обвалу цін на нафту: як заяви Трампа щодо Ірану вплинули на ринок

У понеділок світові ціни на золото пішли вгору. Ринок дорогоцінних металів відреагував зростанням на падіння нафтових котирувань після того, як президент США Дональд Трамп утримався від нових військових ударів по Ірану.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Скільки коштує дорогоцінний метал

Спотова ціна на золото зросла на 0,7% до 4 068,54 долара за унцію. Ф'ючерси на золото в США зросли на 0,9% до 4 066,60 долара.

Додатковим фактором підтримки для дорогоцінного металу стало послаблення долара США через втручання регуляторів на валютному ринку для підтримки єни. Це зробило купівлю злитків, номінованих у доларах, доступнішою для іноземних інвесторів.

Інфляція та оцінки аналітиків

Попри ранкове піднесення, експерти застерігають від надмірного оптимізму. За словами головного ринкового аналітика KCM Trade Тіма Вотерера, зростання металу залишається стриманим через збереження загальної невизначеності навколо ринку нафти (де ціни впали понад 5%) та ситуації на Близькому Сході.

Дональд Трамп заявив про початок переговорів з Іраном, однак відмовився визначати чіткі терміни укладення угоди.

Тривалий час золото перебувало під тиском через ризики інфляційного стрибка, спричиненого конфліктом.

Висока інфляція змушує центробанки тримати високими процентні ставки, що зазвичай знижує привабливість золота як активу, який не приносить відсоткового доходу.

Нагадаємо, на початку липня JPMorgan знизив прогноз вартості золота через слабший, ніж очікувалося, попит з боку ключових секторів. Банк очікує, що у третьому кварталі ціна металу становитиме близько $4 300 за унцію, а у четвертому кварталі — $4 500 за унцію.