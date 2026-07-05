JPMorgan змінив прогноз цін на золото: скільки може коштувати метал

JPMorgan знизив прогноз вартості золота через слабший, ніж очікувалося, попит з боку ключових секторів. Банк очікує, що у третьому кварталі ціна металу становитиме близько $4 300 за унцію, а в четвертому — $4 500 за унцію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

У банку зазначили, що ризики для прогнозу зміщені в бік зниження. Одним із чинників може стати більш раннє підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, якщо макроекономічні дані впродовж літа будуть сильнішими за очікування.

Високі ставки можуть послабити інтерес інвесторів до золота, оскільки цей актив не приносить процентного доходу. За таких умов частина коштів може перейти в інструменти з вищою дохідністю.

Ще 9 червня JPMorgan прогнозував, що золото може подорожчати до $6 000 за унцію до кінця року. Новий прогноз є значно стриманішим.

У п'ятницю спотова ціна золота зросла на 1,3% — до $4 174,21 за унцію станом на 12:41 за Гринвічем. Від початку тижня метал подорожчав більш ніж на 2%.

Водночас банк зберіг позитивний довгостроковий прогноз. У JPMorgan очікують, що золото може продовжити дорожчати у 2027 році завдяки закупівлям центральних банків і фізичному попиту.

Прогноз щодо інших дорогоцінних металів

За інформацією JPMorgan ціни на срібло в середньому становитимуть від 60 до 65 доларів за унцію протягом прогнозного періоду, оскільки ринок відходить від торішніх складних фізичних умов, а співвідношення золота до срібла нормалізується.

Очікується, що середня ціна на платину становитиме близько 1800 доларів за унцію до кінця 2026 року та зросте приблизно до 1950 доларів за унцію до кінця 2027 року, що підтримуються фундаментальними показниками пропозиції в Південній Африці.

Банк прогнозує ціни на паладій на рівні 1350 доларів за унцію до кінця 2026 року, а в 2027 році очікує, що в середньому вони становитимуть близько 1300 доларів, що відповідає загальній слабкості ринку дорогоцінних металів.

Зауважимо, шо 15 червня спотова ціна на золото зросла на 2,5% до $4323,29 за унцію (28,35 г) та продовживши зростання третю сесію поспіль.