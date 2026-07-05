JPMorgan изменил прогноз цен на золото: сколько может стоить металл

JPMorgan снизил прогноз стоимости золота из-за более слабого, чем ожидалось, спроса со стороны ключевых секторов. Банк ожидает, что в третьем квартале цена металла составит около $4300 за унцию, а в четвертом — $4500 за унцию.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters .

В банке отметили, что риски для прогноза смещены в сторону понижения. Одним из факторов может стать более раннее повышение процентных ставок Федеральной резервной системой США, если макроэкономические данные в течение лета будут сильнее ожиданий.

Высокие ставки могут ослабить интерес инвесторов к золоту, поскольку этот актив не приносит процентный доход. В таких условиях часть средств может перейти в инструменты с более высокой доходностью.

Еще 9 июня JPMorgan прогнозировал, что золото может подорожать до $6000 за унцию до конца года. Новый прогноз значительно сдержаннее.

В пятницу спотовая цена золота выросла на 1,3% - до $4 174,21 за унцию по состоянию на 12:41 по Гринвичу. С начала недели металл подорожал более чем на 2%.

В то же время банк сохранил положительный долгосрочный прогноз. В JPMorgan ожидают, что золото может продолжить дорожать в 2027 году благодаря закупкам центральных банков и физическому спросу.

Прогноз по другим драгоценным металлам

По информации JPMorgan цены на серебро в среднем составят от $60 до $65 за унцию в течение прогнозного периода, поскольку рынок отходит от прошлогодних сложных физических условий, а соотношение золота к серебру нормализуется.

Ожидается, что средняя цена на платину составит около 1800 долларов за унцию до конца 2026 года и вырастет примерно до 1950 долларов за унцию до конца 2027 года, что поддерживается фундаментальными показателями предложения в Южной Африке.

Банк прогнозирует цены на палладий на уровне 1350 долларов за унцию до конца 2026 года, а в 2027 году ожидает, что в среднем они составят около 1300 долларов, что соответствует общей слабости рынка драгоценных металлов.

Заметим, что 15 июня спотовая цена на золото выросла на 2,5% до $4323,29 за унцию (28,35 г) и продолжила рост третьей сессии подряд.