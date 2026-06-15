Золото зросло у ціні на тлі новин про досягнення мирної угоди між США та Іраном: яка вартість

15 червня ціна на золото зросла більш ніж на 2% після того, як офіційні особи США та Ірану заявили про досягнення початкової угоди про припинення війни між ними. Це призвело до зниження цін на нафту та зменшення занепокоєння щодо інфляції та підвищення процентних ставок.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 2,5% до $4323,29 за унцію (28,35 г), досягнувши найвищого рівня з 9 червня та продовживши зростання третю сесію поспіль. Ф'ючерси на золото в США з поставкою в серпні зросли на 2,5% до $4343,80.

14 червня офіційні особи США та Ірану заявили, що домовилися про рамкові умови для припинення війни, припинення блокади Ірану з боку США та відновлення Ормузької протоки. За словами прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфа, пакт буде офіційно підписаний цієї п'ятниці у Швейцарії

На тлі цих новин долар США впав до 10-денного мінімуму, що зробило злитки, ціна яких вимірюється в американській валюті, дешевшими для власників інших валют, тоді як ціни на нафту впали більш ніж на 4%.

"Нижчі ціни на нафту та м’якший долар, що зумовлені зниженням геополітичного ризику та очікуваним повторним відкриттям Ормузької протоки, допомагають заспокоїти інфляційні очікування. Це поєднання забезпечує дорогоцінному металу найкращий попутний вітер останніми тижнями, хоча сталий розвиток залежатиме від того, наскільки довговічною виявиться мирна угода ", – сказав Тім Уотерер, головний ринковий аналітик KCM Trade.

З початку американо-ізраїльської війни проти Ірану ціни на золото впали приблизно на 20%. Фактичне закриття Ормузької протоки призвело до різкого зростання світових цін на нафту, що посилило побоювання щодо інфляції та підвищило очікування щодо того, що процентні ставки залишатимуться високими протягом тривалішого часу. Злитки втрачають привабливість в умовах високих процентних ставок, оскільки є недохідним активом.

"Занепокоєння щодо знецінення валюти, фіскальні ризики та поточна геополітична фрагментація продовжують підтримувати довгостроковий попит на золото ", – йдеться в записці Оversea-Chinese Banking Corporation.

Спотове срібло зросло на 3,3% до $70,19 за унцію, платина – на 2,8% до $1765,4, а паладій – на 3,1% до $1323,22.

Нагадаємо, 10 червня ціна на золото впала нижче психологічної позначки у $4200 за унцію через загострення конфлікту між США та Іраном.