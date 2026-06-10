Світові ціни на золото впали нижче 4200 доларів на тлі ударів США та Ірану

Ціна на золото впала нижче психологічної позначки у $4200 за унцію через загострення конфлікту між США та Іраном. Нові взаємні військові удари підвищили інфляційні ризики, що змушує центральні банки утримувати високі відсоткові ставки, позбавляючи золото статусу головного захисного активу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Американські війська завдали ударів по іранських об'єктах поблизу Ормузької протоки. Це відбулося після того, як президент Дональд Трамп звинуватив Тегеран у збитті американського гелікоптера біля узбережжя Оману.

Як зазначають аналітики, останні зіткнення загрожують крихкому припиненню вогню та ризикують продовжити майже повне закриття Ормузького протоки, яка є транзитним пунктом для поставок енергоносіїв з Близького Сходу на світові ринки.

На тлі цих подій ціни на нафту відновилися, що підігріло занепокоєння щодо світової інфляції. Ціна на нафту марки Brent зросла на 2% та торгувалася вище $93 за барель (158,99 л). Центральні банки схиляються утримувати процентні ставки на стабільному рівні або підвищувати їх, що є перешкодою для зростання вартості дорогоцінних металів.



Інвестори очікують на звіт про інфляцію в США, щоб отримати підказки щодо дій Федеральної резервної системи. Дохідність дворічних казначейських облігацій зросла до найвищого рівня за понад рік. Це негативно впливає на золото: його ціна наразі на 20% нижча за ту, що була до початку війни з Іраном наприкінці лютого.

"Ми очікуємо, що цінова динаміка стане більш вразливою найближчим часом", оскільки перспектива підвищення ставок зростає, – сказала в записці Сукі Купер, глобальний керівник відділу досліджень сировинних товарів у Standard Chartered Plc. За її словами, більше запасів у біржових продуктах, забезпечених золотом, будуть збитковими, якщо ціни на злитки продовжать падати, що "піддасть золото подальшому ризику до зниження".

Наступний рівень технічної підтримки для золота становить близько $4100 за унцію (28,35 г), сказала Купер. Попит в Індії є слабким, а Китай залишається перспективним ринком, де місцева премія стабільно нижча за $10 за унцію.

Спотова ціна золота впала на 2% до $4176,89 за унцію о 13:20 у Сінгапурі. Зафіксовано зниження вартості й інших металів на світовому ринку: срібло знизилося на 2,5% до $63,75; платина впала більш ніж на 4%; паладій також знизився.

На момент написання матеріалу, за даними Всесвітньої золотої ради, ціна на золото досягла позначки у $4168,88 за унцію.

Коливання ціни на золото / Інфографіка: WGC



Нагадаємо, 8 червня світові ціни на золото впали до двомісячного мінімуму через сильні дані про зайнятість у США, які посилили очікування щодо підвищення ставки ФРС.