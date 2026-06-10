Мировые цены на золото упали ниже 4200 долларов на фоне ударов США и Ирана

Цена на золото упала ниже психологической отметки в $4200 за унцию из-за обострения конфликта между США и Ираном. Новые взаимные военные удары повысили инфляционные риски, что заставляет центральные банки удерживать высокие процентные ставки, лишая золото статуса главного защитного актива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Американские войска нанесли удары по иранским объектам вблизи Ормузского пролива. Это произошло после того, как президент Дональд Трамп обвинил Тегеран в сбитии американского вертолета у побережья Омана.

Как отмечают аналитики, последние столкновения угрожают хрупкому прекращению огня и рискуют продолжить почти полное закрытие Ормузского пролива, который является транзитным пунктом для поставок энергоносителей с Ближнего Востока на мировые рынки.

На фоне этих событий цены на нефть возобновились, что подогрело беспокойство по поводу мировой инфляции. Цена на нефть марки Brent выросла на 2% и торговалась выше $93 за баррель (158,99 л). Центральные банки склоняются удерживать процентные ставки на стабильном уровне или повышать их, что препятствует росту стоимости драгоценных металлов.



Инвесторы ожидают отчета об инфляции в США, чтобы получить подсказки относительно действий Федеральной резервной системы. Доходность двухлетних казначейских облигаций возросла до самого высокого уровня за год. Это негативно влияет на золото: его цена на 20% ниже той, что была до начала войны с Ираном в конце февраля.

"Мы ожидаем, что ценовая динамика станет более уязвимой в ближайшее время", поскольку перспектива повышения ставок растет, – сказала в записке Суки Купер, глобальный руководитель отдела исследований сырьевых товаров в Standard Chartered Plc. По ее словам, больше запасов в биржевых продуктах, обеспеченных золотом, будут убыточными, если цены на слитки продолжат падать, что "подвергнет золото дальнейшему риску снижения".

Следующий уровень технической поддержки для золота составляет около $4100 за унцию (28,35 г), сказала Купер. Спрос в Индии слаб, а Китай остается перспективным рынком, где местная премия стабильно ниже $10 за унцию.

Спотовая цена золота упала на 2% до $4176,89 за унцию в 13:20 в Сингапуре. Зафиксировано снижение стоимости и других металлов на мировом рынке: серебро снизилось на 2,5% до $63,75; платина упала более чем на 4%; палладий также снизился.

На момент написания материала, по данным Всемирного золотого совета, цена на золото достигла отметки в $4168,88 за унцию.

Колебания цены на золото/Инфографика: WGC



Напомним, 8 июня мировые цены на золото упали до двухмесячного минимума из-за сильных данных о занятости в США, усиливших ожидания повышения ставки ФРС.