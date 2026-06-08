Мировые цены на золото упали до рекордно низкого уровня за последние два месяца

В понедельник мировые цены на золото упали до двухмесячного минимума из-за сильных данных о занятости в США, усиливших ожидания повышения ставки ФРС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Параллельно этому новый обмен военными ударами между Израилем и Ираном спровоцировал резкий рост цен на нефть, что дополнительно усилило глобальные опасения относительно ускорения инфляции.

На торгах спотовая цена на золото снизилась на 0,9% и зафиксировалась на отметке 4 290,66 доллара за унцию. Это самый низкий показатель с 23 марта текущего года.

Несмотря на то, что золото традиционно считается классическим инструментом защиты от инфляции, более высокие процентные ставки обычно оказывают сильное давление на этот недоходный металл.

На этом фоне доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила к двухнедельному максимуму, что автоматически увеличило альтернативную стоимость хранения золота для крупных инвесторов.

В то же время, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает подогревать сырьевые рынки.

Новые удары Израиля по территории Ирана, а также возобновление военных нападений на Ливан днем ранее привели к тому, что мировые цены на нефть подскочили более чем на 4 доллара, создав новые инфляционные риски для мировой экономики.

Дальнейшие ориентиры для инвесторов и подсказки по монетарному курсу ФРС предоставят свежие данные об индексе потребительских цен США за май, а также последующий отчет о ценах производителей.

Эксперты предполагают, что в случае выхода более горячих инфляционных показателей или обнародования слишком жесткого прогноза от Комитета по открытым рынкам ФРС, цена на золото может протестировать следующую психологически важную линию поддержки на уровне 4 000 долларов за унцию.

Следом за золотом негативную динамику продемонстрировали и другие драгоценные металлы. В частности, спотовая цена на серебро снизилась на 1,2% и остановилась на уровне 66,98 доллара за унцию. Платина потеряла около 1,1% своей стоимости, опустившись до 1 757,53 доллара, а палладий подешевел на 0,5%, достигнув отметки 1 219,61 доллара.

Напомним, на прошлой неделе золото подешевело из-за крепкого доллара и роста цен на нефть. Новое обострение конфликта на Ближнем Востоке разрушило надежды инвесторов на то, что США и Иран быстро договорятся о мире.